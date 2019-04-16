قرار جديد لـ"أبو ريدة" بشأن كأس الأمم الأفريقية

16 أبريل 2019 - 10:36 ص

يعقد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، لتحديد برنامج الفراعنة قبل كأس الأمم الأفريقية.

ويكتفي أجيري بخوض مباراتين وديتين قبل كأس الأمم الأفريقية، على أن يقام المعسكر ببرج العرب بالإسكندرية، رافضًا إقامة معسكر خارجي بسبب ضيق الوقت، وينتظر هاني أبو ريدة تحديد أجيري المنتخبات التي سيواجهها.

وأسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التي أقيمت تحت سفح الأهرامات بالجيزة، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى برفقة منتخبات زيمبابوي وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر خلال الفترة من 21 يونيو و19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.