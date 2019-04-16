100 مليون يورو من زوج فنانة شهيرة لترميم كنيسة نوتردام

16 أبريل 2019 - 10:26 ص

بمبلغ قدره 100 مليون يورو أعلن الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو، زوج الممثلة المكسيكية سلمى حايك، اليوم الثلاثاء، عن تقديمه لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام المنكوبة.

المبلغ ستقوم بدفعه شركة أرتيميس الاستثمارية التي تملكها عائلته، حيث سيخصص لتمويل جهود إعادة بناء نوتردام بالكامل.

يذكر أن حريقا ضخما، استمر نحو 5 ساعات، التهم سقف كاتدرائية نوتردام التاريخية، وبرجها الرئيسي، لكن دون التسبب في سقوط أية قتلى أو مصابين.

وتعد كاتدرائية نوتردام من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوروبا، إذ يزورها نحو 14 مليون سائح سنويا.

ويبلغ عمر كاتدرائية نوتردام نحو 850 عاما، واستمر بنائها ما يقرب من مائتي عام، لينتهي بنائها في العام 1345م.