عامر: بيع 30% من بنك القاهرة قبل نهاية 2019

16 أبريل 2019 - 10:26 ص

كشف محافظ البنك المركزي، طارق عامر، عن أن مصر تعتزم بيع حصة تتراوح بين 20 و30% من بنك القاهرة، قبل نهاية عام 2019، مضيفًا في مقابلة أجراها في واشنطن مع وكالة “بلومبرج”، أن عملية البيع سوف تتم من خلال البورصة المصرية.



وقال عامر: "الأمر لا يتعلق بالمال، لدينا خطة لدعم البورصة من خلال طروحات جديدة"

وتعتزم الشركة المصرية للتكرير، بدء الإنتاج الفعلي لمصنع مسطرد، خلال النصف الثاني من 2019، بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي، وقالت غادة حمودة، رئيس قطاع التسويق والاستدامة بمجموعة القلعة، إن استثمار المشروع تقدر بـ4.3 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار من القروض، ينتج 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية تشمل 2.3 مليون طن سولار، و600 ألف طن من وقود النفاثات، و522 ألف طن بنزين، و80 ألف طن بوتاجاز، باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة، مضيفًا أن المشروع يوفر للدولة 300 مليون دولار سنويًا يتم إنفاقها على استيراد المنتجات البترولية، كما يوفر نحو 18 ألف فرصة عمل، واستغرقت الإنشاءات نحو 12 عامًا، بسبب التغيرات السياسية والاقتصادية التي مر بها السوق المصري خلال السنوات الأخيرة.