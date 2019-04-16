رياح وأتربة.. توقع خبراء الطقس 48 ساعة المقبلة

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"الأرصاد" تكشف حالة الطقس الأيام القادمة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن يسود غدًا الأربعاء، طقس لطيف شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا .

ولفتت الهيئة إلى انخفاض الرؤية صباحا بسبب الشبورة المائية على مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتنشط الرياح على جنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر، والبحر المتوسط، وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وفيما يلي بيان بدرجات حرارة المناطق يوم الأربعاء:

السواحل الشمالية الغربية 20:14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21:13

الوجه البحرى والقاهرة 13:24

جنوب سيناء والغردقة 19:27

شمال الصعيد 13:25

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 17:31

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الخميس، طقس لطيف شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا .

وأشارت إلى انخفاض الرؤية صباحا بسبب الشبورة المائية على مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتنشط الرياح على جنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر، والبحر المتوسط، وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة .

وفيما يلى بيان بدرجات حرارة المناطق يوم الخميس :

السواحل الشمالية الغربية 20:14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21:13

الوجه البحرى والقاهرة 13:24

جنوب سيناء والغردقة 19:26

شمال الصعيد 14:25

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 17:30

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