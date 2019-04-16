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الوليد بن طلال يفتتح "أفخم" سينما في الشرق الأوسط

عرب وعالم

الوليد بن طلال
الوليد بن طلال

وكالات- الدويني فولي

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افتتح الأمير السعودي الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، مساء الإثنين، ما وصفها بـ"أفخم" دار سينما في الشرق الأوسط، وذلك في مركز برج المملكة بالعاصمة الرياض.

وذكرت قناة "روتانا"، التي يملكها الوليد بن طلال، أن دار السينما جاءت بالشراكة بين شركة المملكة القابضة وشركة "VOX Cinema"، مشيرة إلى مشاركة الرئيس الإقليمي لشركة "VOX Cinema"، التي تمتلكها مجموعة شركات ماجد الفطيم الإماراتية، في حفل الافتتاح.
وقال الوليد بن طلال، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، ممثلة بالهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، على الانفتاح المنسجم مع دخول القرن الـ21، بقيادة أخي سمو ولي العهد، والتي إحدى ثمارها أفخم دار سينما في الشرق الأوسط في مركز المملكة ببرج المملكة بالرياض".
وقال الوليد بن طلال، في مقابلة مع قناة "روتانا"، إن "الافتتاح مشرف جدا، ولا شك في أن افتتاح مجموعة VOX لأفضل وأفخم وأقوى دار سينما، في مركز المملكة في برج المملكة في عاصمة المملكة العربية السعودية، هو فخر كبير واعتزاز. نحن فخورون ومسرورون جدا، بالتحالف الاستراتيجي الذي بدأ بين مجموعة شركة المملكة القابضة ومجموعة الفطيم في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".
وأضاف: "لا شك بأن الحراك السينمائي في السعودية عملية مهمة جدا، وضمن منظومة ونظرة سمو أخي الأمير محمد بن سلمان، الذي أطلع السعودية من القرن الثاني عشر وأدخلها القرن الواحد والعشرين، وأعتقد كما قال سموه منذ عدة سنوات أننا الآن دخلنا الوضع الطبيعي فقط".

وتابع الوليد بن طلال بالقول: "عندما يسمح بمجيء السينما وافتتاح دور السينما ودخول المرأة السعودية إلى الملاعب والسماح لها بقيادة السيارة، هذه هزات كبيرة جدا، ثورة اجتماعية صارت في السعودية، ولا شك في أن الكثير من الناس الآن لم يعد يرغب في مغادرة السعودية".

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