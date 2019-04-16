تفاصيل اجتماع "زايد" بمدير صندوق السكان بالأمم المتحدة

16 أبريل 2019 - 10:12 ص

اجتمعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، مع ألكسندر ساشا، المدير المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بديوان عام الوزارة، لوضع الخطوات التحضيرية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) والمقرر عقده بالعاصمة الكينية "نيروبي" في نوفمبر 2019 .

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشئون الدواء، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة شددت على تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لظهور المؤتمر في أفضل صورة، حرصًا من مصر على دعم أشقائها الأفارقة، في إطار ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن وزيرة الصحة أشارت أن هذا المؤتمر يأتي بعد مرور 25 عامًا على انعقاده في مصر عام 1994، مؤكدةً أنه سوف يتم الإعداد للمؤتمر بدايةً من شهر سبتمبر المقبل بتكوين فريق عمل مشترك بين مصر ونيروبي لتوفير كل الاحتياجات اللوجستية والفنية للدولة الصديقة كينيا، بهدف الترويج للمؤتمر، كما سيتم دعوة الوزارات المعنية للمشاركة في المؤتمر.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة وجهت خلال اللقاء بعقد مؤتمر شهري موسع للتوعية بمخاطر "الزيادة السكانية"، بكل محافظات مصر، والتي أصبحت تلتهم ثمار التنمية التي نشهدها في جميع المجالات، لافتةً إلى أن محافظة المنيا ستكون أولى تلك المحافظات، قائلةً: "لابد أن نعمل على مواجهة الزيادة السكانية بشكلٍ جاد بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع".

وتابع أن وزيرة الصحة أكدت ضرورة الاستفادة من نجاح مبادرة "100 مليون صحة" بما حققته من نتائج أذهلت العالم، حيث خلقت ثقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمجتمع، بما ينعكس إيجابيًا على خفض الزيادة السكانية .

وذكر أن وزيرة الصحة وجهت بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بمحافظة أسيوط، بما يساهم في تنفيذ الخطط التوعوية التي ينفذها الصندوق مع الوزارة لخفض الزيادة السكانية في المحافظة، وتحقيق نتائج إيجابية.

ومن جانبه أشاد ألكسندر ساشا، المدير المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بجهود الدولة المصرية في تنفيذ مبادرات صحية من شأنها الاهتمام بصحة المواطنين، مؤكدًا أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم كل سبل الدعم لمصر في خطتها للحد من الزيادة السكانية، كما أشاد بدعم مصر في التحضير للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) بنيروبي.