  • الثلاثاء 16 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:18 ص
بحث متقدم
السعودية

السعودية تنفذ 33 مشروعًا سياحيًا بتمويل 1.1 مليار ريال

حريق كنيسة نواردام

قيادي بحركة يهودية: حرق كنيسة نوتردام عقاب من الرب

الفنان المجري

تفاصيل مؤلمة.. فنان مجرى أشهر إسلامه.. فاعتقله الحوثيون

حريق نوتردام

100 مليون يورو من زوج فنانة شهيرة لترميم كنيسة نوتردام

الإعلامى تامر أمين

تامر أمين: عمرو أديب جاب ورا

البشير

بهذا الشرط سيتم تسليم البشير للجنايات الدولية

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: دعونا نلطم في صمت

السيسي

خلفان: السيسي وضع أردوغان في هذه الحسرة

الملك سلمان

صورة نادرة للملك سلمان أثناء إمارته للرياض

الإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد لـ"أنغام": مينفعش تتباسي قدامنا"

تفاصيل اجتماع "زايد" بمدير صندوق السكان بالأمم المتحدة

صحة وتغذية

هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تفاصيل الاجتماع العاصف لمجلس الأهلي بعد الفضيحة: إغماءات وقرارت عجيبة

#

اجتماع عاجل في مجلس الأمن بشأن السودان

#

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا حول ليبيا غدًا

#

نص كلمة "وزيرة الصحة" بالدورة الـ 5 للجنة السكان بالأمم المتحدة

اجتمعت  الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، مع ألكسندر ساشا، المدير المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بديوان عام الوزارة، لوضع الخطوات التحضيرية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) والمقرر عقده بالعاصمة الكينية "نيروبي" في نوفمبر 2019 .

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشئون الدواء، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة شددت على تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لظهور المؤتمر في أفضل صورة، حرصًا من مصر على دعم أشقائها الأفارقة، في إطار ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن وزيرة الصحة أشارت أن هذا المؤتمر يأتي بعد مرور 25 عامًا على انعقاده في مصر عام 1994، مؤكدةً أنه سوف يتم الإعداد للمؤتمر بدايةً من شهر سبتمبر المقبل بتكوين فريق عمل مشترك بين مصر ونيروبي لتوفير كل الاحتياجات اللوجستية والفنية للدولة الصديقة كينيا، بهدف الترويج للمؤتمر، كما سيتم دعوة الوزارات المعنية للمشاركة في المؤتمر.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة وجهت خلال اللقاء بعقد مؤتمر شهري موسع للتوعية بمخاطر "الزيادة السكانية"، بكل محافظات مصر، والتي أصبحت تلتهم ثمار التنمية التي نشهدها في جميع المجالات، لافتةً إلى أن محافظة المنيا ستكون أولى تلك المحافظات، قائلةً: "لابد أن نعمل على مواجهة الزيادة السكانية بشكلٍ جاد بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع".

وتابع أن وزيرة الصحة أكدت ضرورة الاستفادة من نجاح مبادرة "100 مليون صحة" بما حققته من نتائج أذهلت العالم، حيث خلقت ثقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمجتمع، بما ينعكس إيجابيًا على خفض الزيادة السكانية .

وذكر أن وزيرة الصحة وجهت بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بمحافظة أسيوط، بما يساهم في تنفيذ الخطط التوعوية التي ينفذها الصندوق مع الوزارة لخفض الزيادة السكانية في المحافظة، وتحقيق نتائج إيجابية.

ومن جانبه أشاد ألكسندر ساشا، المدير المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بجهود الدولة المصرية في تنفيذ مبادرات صحية من شأنها الاهتمام بصحة المواطنين، مؤكدًا أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم كل سبل الدعم لمصر في خطتها للحد من الزيادة السكانية، كما أشاد بدعم مصر في التحضير للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) بنيروبي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (5)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

«تطريف».. المتطرفين

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» فى ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الضيف أحمد
» درجات الحرارة المتوقعة اليوم
» سميحة أيوب عن زواجها العرفي: كنت فاكرة إنكم هتهتموا أكتر إن اتنصب عليا
» شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ"تركي آل الشيخ" .. ما فحواها؟
» هكذا رد السعدني على احتضان سيد رجب لفتاة في زفافها
» فنان مصري شهير يشتري سيارة "ميسي"
» رئيس الزمالك يهاجم رضا عبد العال بقوة
» تزوجت من مسيحي .. وماتت بالسرطان .. هذه قصة ناهد شريف
» ناقد رياضي يحذر من أزمة خطيرة بصفوف المنتخب
» ارتفاع كبير في درجات الحراره الثلاثاء
» مشهد مرعب .. لحظة انهيار برج كاتدرائية نوتردام ا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان