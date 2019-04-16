العثور على جثة مقطوعة الرأس فى كيس قمامة بـ15 مايو

16 أبريل 2019 - 10:04 ص

عثر الأهالي بمنطقة 15 مايو على جثة طفلة بدون رأس داخل كيس قمامة ومجهولة الهوية، فيما أمرت النيابة بتشريح الجثة وطلب تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، كما أمرت بإجراء تحليل "دى أن أى" للطفلة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت مباحث قسم شرطة 15 مايو تلقوا بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة بدون رأس، داخل كيس زبالة، وبجورها "مقص"، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر ما يقرب من الـ7 سنوات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.