شاهد.. أسئلة محرجة لـ سحر نصر عن التعديلات الدستورية في نيويورك

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متابعات- أمينة عبد العال

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أحرج محاوران أمريكيان وزيرة الاستثمار الدولي دكتورة سحر نصر عن التعديلات الدستورية وكيف ينجح الرئيس في فترة رئاسية أخري في تحدي مصاعب الإصلاح الاقتصادي إلا إنها تمكنت من الرد مؤكدة أن إصلاحات الرئيس مستمرة وزيادة مدة رئاسته ستساعد علي تخطيط برنامج الإصلاح بنجاح أكبر.

المحاوران بتليفزيون بلومبرج قاما بسؤال الوزيرة حول التعديلات الدستورية والتحديات التي تواجه زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، إلا أنها نجحت في تخطي المطبات الصعبة التي وضعها أمامها أمس، الإثنين.

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