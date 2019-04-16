بهذا الشرط سيتم تسليم البشير للجنايات الدولية

16 أبريل 2019 - 09:56 ص

يتردد كثيرا في المشهد السوداني ، عقب الأإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، تقديمه الأخير لمحاكمة الجنايات الدولية.

وكان أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قد صرح أمس الإثنين، أن قرار تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمته بتهمة الإبادة في دارفور، يعود إلى حكومة منتخبة.

وأضاف الفريق جلال الدين شيخ، في مؤتمر صحفي في سفارة بلاده لدى إثيوبيا، أن قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أم لا سيتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي .

وكان المجلس العسكري قد أعلن في وقت سابق أنه يرفض تسليم البشير أو أي مواطن سوداني آخر

يذكر أن البشير يخضع لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و 2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و 2008.

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