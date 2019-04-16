عمرو أديب: دعونا نلطم في صمت

16 أبريل 2019 - 09:46 ص



أثني الإعلامي عمرو أديب، علي قرار وزير النقل كامل الوزير ببيع خردة السكة الحديد بـ28ضعف سعر السنوات الماضية بإجمالي 340مليون جنيه .



وأكد "أديب" من خلال برنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن هيئة السكة الحديد كانت تبيع الخردة الخاصة بها بـ12 مليون جنيه فقط .



وقال "أديب"، :" المفروض نلطم علي الفلوس اللي كانت بتضييع ، إحنا لا زرعنا ولا صنعنا، دي المخلفات بتاعتنا بنتخلص منها كل سنة ، اللي حصل ده مسموش هدر للمال العام ، ده اسمه حرام، دعونا نلطم في صمت ".

