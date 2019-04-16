خلفان: السيسي وضع أردوغان في هذه الحسرة

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قال ضاحي خلفان، نائب شرطة دبي إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو من أرغم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الهزيمة.

وتساءل خلفان على حسابه في "تويتر": "من جعل أردوغان في هذه الحسرة، إنه الشعب المصري.. والقائد السيسي".

وأضاف أيضًا: "كان أردوغان يقف خلف تنظيم الإخوان في رابعة.. فلما كسرت شوكتهم وطردوا من رابعة، ظل أردوغان بأصابعه الرافعة.. يعلن رمز الفشل ويتحسر على الهزيمة".

كما كتب أيضًا عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحمل عداءً دفينًا للمملكة العربية السعودية.

وأضاف على حسابه في "تويتر": "الإعلام السعودي لا يعادي تركيا فلها قدرها وتقديرها لكنه يرد بمسئولية وطنية على تطاول أردوغان على السعودية وانكشاف عدائه الدفين  لرموزها.. لقد نفذ الصبر وعلى أردوغان وحزبه تحمل ما سيأتي في قادم الأيام".

كما كتب "عبد الله"، أيضًا تدوينة هاجم فيها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، قائلًا: "تجمع المهنيين السودانيين يطالب باعتقال البشير ومحاكمته مع أركان نظامه".

وأضاف أن "الشعب السوداني لن ينسى أن البشير كان مجرد واجهة لحكم الإخوان المسلمين ونظامه أنصع دليل على ما يحدث عندما يهيمن الإسلام السياسي ويحتكر الحكم، النتيجة فساد واستبداد وخراب.. السودان مثالا وكذلك إيران وقطاع غزة".

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