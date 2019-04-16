كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر

أحمد الشربينى
شهد كوبرى أكتوبر بمنطقة عرب المحمدى كثافات مرورية بسبب اصطدام سيارتين وأتوبيس، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أمام القادم من الوصلة المعلقة اتجاه مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة.
تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بكوبرى أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وتم إخطار اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، وأمر بانتقال الخدمات مدعومة بالأوناش لرفع حطام الحادث وتنظيم حركة السيارات.
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