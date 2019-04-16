مصانع الدرفلة توقف البيع المحلي

16 أبريل 2019 - 09:33 ص

تزامنًا مع بدء تطبيق قرار فرض رسوم الحماية على واردات البليت وحديد التسليح، خيمت حالة من الارتباك على سوق الحديد، أمس، الأمر الذي دفع مصانع الدرفلة لوقف البيع محليًا، وإعادة النظر في الأسعار.

ورصدت صحيفة البورصة، تحريكًا طفيفًا في الأسعار، أمس، بمتوسط 100 جنيه للطن، وسط توقعات بزيادتها إلى 1000 جنيه الفترة المقبلة.

وقالت وزارة المالية إنها بدأت تحصيل رسوم “وقاية مؤقتة” بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب و15% على البليت لمدة 180 يومًا اعتبارًا من أمس الإثنين.

وأكد محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، توقف المبيعات بالسوق المحلي بعد إعلان فرض رسوم إغراق على واردات البليت.

وفرضت وزارة الصناعة رسوم إغراق على واردات “البليت” بنسب متفاوتة، حسب سعر البيع ببورصة لندن للمعادن، حيث ستبلغ الرسوم 15% كاملة حال انخفاض السعر العالمي عن 450 دولارًا للطن، تتراجع لـ13.6% للأسعار بين 450 و470 دولارًا، ثم لـ10.55% للأسعار بين 470 و490 دولارًا، و7.55% للأسعار بين 490 و510 دولارات، و4.55% للأسعار بين 510 و530 دولارًا، و3% للأسعار بين 630 و550 دولارًا، وفوق ذلك تصبح الرسوم (صفر).

أوضح سلامة، أن أغلب مصانع الدرفلة أوقفت حركة البيع كليًا لحين الإعلان عن أسعار جديدة في ضوء قرار رسوم الإغراق.

قدرت مصادر في مصانع الدرفلة الزيادات المرتقبة بـ1000 جنيه للطن في المتوسط، وفقًا للزيادة في تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يحرمهم من البيع بالسوق حال بقاء الأسعار ثابتة لدى مصانع الدورة الكاملة.

قال محمد السويفي، مدير المبيعات في شركة العلا للصلب، إنَّ الشركة تدرس القيم التي ستُضيفها على الأسعار الحالية لها، لكنها لم تُحدد قيمة ثابتة بعد.

أوضح السويفي، أن القرار يضر بمصانع الدرفلة، إذ إنها ستضيف أعباء جديدة عليها، وقد يُخرج بعضها من السوق في الفترة المقبلة.

أضافت مصادر، أن متوسط الأسعار الحالية للمصانع الصغيرة يتراوح بين 10.8 و10.9 ألف جنيه للطن، بينما يبلغ متوسط الأسعار لدى مصانع الدورة الكاملة 11.6 ألف جنيه.

أوضحت المصادر، أن زيادة الأسعار بمتوسط 1000 جنيه للطن بموجب الرسوم سترفع أسعار المصانع الصغيرة لـ11.9 ألف جنيه في المتوسط، وهو ما سيخرجها من السوق حال إعلان المصانع الكبيرة تثبيت أسعارها.

وأكد وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل، ارتفاع الأسعار مبدئيًا بالنسبة للمستهلكين بواقع 100 جنيه في الطن، لتتراوح الأسعار النهائية بين 11.75 و11.85 ألف جنيه للطن