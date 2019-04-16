  • الثلاثاء 16 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:20 ص
بحث متقدم
السعودية

السعودية تنفذ 33 مشروعًا سياحيًا بتمويل 1.1 مليار ريال

حريق كنيسة نواردام

قيادي بحركة يهودية: حرق كنيسة نوتردام عقاب من الرب

الفنان المجري

تفاصيل مؤلمة.. فنان مجرى أشهر إسلامه.. فاعتقله الحوثيون

حريق نوتردام

100 مليون يورو من زوج فنانة شهيرة لترميم كنيسة نوتردام

الإعلامى تامر أمين

تامر أمين: عمرو أديب جاب ورا

البشير

بهذا الشرط سيتم تسليم البشير للجنايات الدولية

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: دعونا نلطم في صمت

السيسي

خلفان: السيسي وضع أردوغان في هذه الحسرة

الملك سلمان

صورة نادرة للملك سلمان أثناء إمارته للرياض

الإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد لـ"أنغام": مينفعش تتباسي قدامنا"

مصانع الدرفلة توقف البيع المحلي

مال وأعمال

الحديد
الحديد

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

صور جنسية توقف مذيع الجزيرة عن الكتابة

#

عطل مفاجئ يصيب "فيس بوك"

#

أسعار الذهب تتراجع خلال التعاملات المسائية

#

"شيريهان "تعود عبر المسرح السعودى

الحديد

الصناعة

البليت

تزامنًا مع بدء تطبيق قرار فرض رسوم الحماية على واردات البليت وحديد التسليح، خيمت حالة من الارتباك على سوق الحديد، أمس،  الأمر الذي دفع مصانع الدرفلة لوقف البيع محليًا، وإعادة النظر في الأسعار.

ورصدت صحيفة البورصة، تحريكًا طفيفًا في الأسعار، أمس، بمتوسط 100 جنيه للطن، وسط توقعات بزيادتها إلى 1000 جنيه الفترة المقبلة.

وقالت وزارة المالية إنها بدأت تحصيل رسوم “وقاية مؤقتة” بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب و15% على البليت لمدة 180 يومًا اعتبارًا من أمس الإثنين.

وأكد محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، توقف المبيعات بالسوق المحلي بعد إعلان فرض رسوم إغراق على واردات البليت.

وفرضت وزارة الصناعة رسوم إغراق على واردات “البليت” بنسب متفاوتة، حسب سعر البيع ببورصة لندن للمعادن، حيث ستبلغ الرسوم 15% كاملة حال انخفاض السعر العالمي عن 450 دولارًا للطن، تتراجع لـ13.6% للأسعار بين 450 و470 دولارًا، ثم لـ10.55% للأسعار بين 470 و490 دولارًا، و7.55% للأسعار بين 490 و510 دولارات، و4.55% للأسعار بين 510 و530 دولارًا، و3% للأسعار بين 630 و550 دولارًا، وفوق ذلك تصبح الرسوم (صفر).

أوضح سلامة، أن أغلب مصانع الدرفلة أوقفت حركة البيع كليًا لحين الإعلان عن أسعار جديدة في ضوء قرار رسوم الإغراق.

قدرت مصادر في مصانع الدرفلة الزيادات المرتقبة بـ1000 جنيه للطن في المتوسط، وفقًا للزيادة في تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يحرمهم من البيع بالسوق حال بقاء الأسعار ثابتة لدى مصانع الدورة الكاملة.

قال محمد السويفي، مدير المبيعات في شركة العلا للصلب، إنَّ الشركة تدرس القيم التي ستُضيفها على الأسعار الحالية لها، لكنها لم تُحدد قيمة ثابتة بعد.

أوضح السويفي، أن القرار يضر بمصانع الدرفلة، إذ إنها ستضيف أعباء جديدة عليها، وقد يُخرج بعضها من السوق في الفترة المقبلة.

أضافت مصادر، أن متوسط الأسعار الحالية للمصانع الصغيرة يتراوح بين 10.8 و10.9 ألف جنيه للطن، بينما يبلغ متوسط الأسعار لدى مصانع الدورة الكاملة 11.6 ألف جنيه.

أوضحت المصادر، أن زيادة الأسعار بمتوسط 1000 جنيه للطن بموجب الرسوم سترفع أسعار المصانع الصغيرة لـ11.9 ألف جنيه في المتوسط، وهو ما سيخرجها من السوق حال إعلان المصانع الكبيرة تثبيت أسعارها.

وأكد وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل، ارتفاع الأسعار مبدئيًا بالنسبة للمستهلكين بواقع 100 جنيه في الطن، لتتراوح الأسعار النهائية بين 11.75 و11.85 ألف جنيه للطن


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (5)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

«تطريف».. المتطرفين

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» فى ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الضيف أحمد
» درجات الحرارة المتوقعة اليوم
» سميحة أيوب عن زواجها العرفي: كنت فاكرة إنكم هتهتموا أكتر إن اتنصب عليا
» شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ"تركي آل الشيخ" .. ما فحواها؟
» هكذا رد السعدني على احتضان سيد رجب لفتاة في زفافها
» فنان مصري شهير يشتري سيارة "ميسي"
» رئيس الزمالك يهاجم رضا عبد العال بقوة
» تزوجت من مسيحي .. وماتت بالسرطان .. هذه قصة ناهد شريف
» ناقد رياضي يحذر من أزمة خطيرة بصفوف المنتخب
» ارتفاع كبير في درجات الحراره الثلاثاء
» مشهد مرعب .. لحظة انهيار برج كاتدرائية نوتردام ا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان