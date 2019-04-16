السعودية تنفذ 33 مشروعًا سياحيًا بتمويل 1.1 مليار ريال
قيادي بحركة يهودية: حرق كنيسة نوتردام عقاب من الرب
تفاصيل مؤلمة.. فنان مجرى أشهر إسلامه.. فاعتقله الحوثيون
100 مليون يورو من زوج فنانة شهيرة لترميم كنيسة نوتردام
تامر أمين: عمرو أديب جاب ورا
بهذا الشرط سيتم تسليم البشير للجنايات الدولية
عمرو أديب: دعونا نلطم في صمت
خلفان: السيسي وضع أردوغان في هذه الحسرة
صورة نادرة للملك سلمان أثناء إمارته للرياض
ريهام سعيد لـ"أنغام": مينفعش تتباسي قدامنا"
إيمان هاني
ظهر
فجر
04:04
شروق
05:31
12:00
عصر
15:36
مغرب
18:29
عشاء
19:59