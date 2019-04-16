ريهام سعيد لـ"أنغام": مينفعش تتباسي قدامنا"

16 أبريل 2019 - 09:26 ص

هاجمت الإعلامية ريهام سعيد، المطربة أنغام، وذلك عقب الرسالة الحادة التي وجهتها الأخيرة لمنتقدي زواجها من الموزع أحمد إبراهيم.



وعقبت "سعيد"، من خلال برنامج "صبايا "المذاع علي فضائية "الحياة"، علي تصريحات المطربة أنغام، قائلة: "مفيش فنانة ليها جمهور في الوطن العربي تقولهم اتفلقوا".



وأضافت "سعيد"، أنها لم تتدخل في الحياة الشخصية للمطربة أنغام، ولكنها وجهت التحية لطليقة الموزع أحمد إبراهيم حيث إنها انسحبت من حياته في هدوء ورفضت أن يتحدث عنه أي شخص بالسوء.



وتابعت "سعيد": "أحمد إبراهيم طالع بيبوس أنغام وبيدلعها، أذية مشاعر الآخرين حاجة وحشة مينفعش يبقي حد بيتكلم عن الأحاسيس وميحسش بأذية الناس، معقبة: "مينفعش تتباسي قدامنا يا أستاذة".

