"المان يونايتد" في مهمة صعبة أمام ميسي ورفاقه الليلة

16 أبريل 2019 - 09:19 ص

تنطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء مباراة فريق برشلونة الاسباني المحترف بين صفوفة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، مع نظيره مانشستر يونايتد في اياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق معجزة كبيرة، كالتى فعلها فى ثمن النهائى أمام باريس سان جيرمان الفرنسي عندما تفوق في العاصمة الفرنسية "باريس" بنتيجة 3 – 1 في مباراة الإياب، رغم خسارته في مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره ليقتنص بطاقة الصعود للدور ربع النهائي.

في حين يكفى برشلونة التعادل السلبى لبلوغ الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا ومواصلة المشوار نحو استعادة اللقب الفائب عن خزائن النادي منذ عام 2016، بعدما تفوق في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل والتي أقيمت بملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

ويواجه ثنائي برشلونة سيرجيو بوسكيتس ونيلسون سيميدو خطر الإيقاف عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حال الحصول على البطاقة الصفراء في مباراة اليوم، بينما يواجه رباعي مانشستر يونايتد أشلي يونج، نيمانيا ماتيتش، أندير هيريرا وأنطونيو فالنسيا خطر الغياب عن ذهاب نصف النهائي حال تـأهل مان يونايتد.

وتخشى جماهير برشلونة تكرار كابوس روما الايطالي في مباراة اليوم، بعدما ودع الفريق الكتالوني النسخة الماضية من مسابقة دوري ابطال اوروبا من الدور ربع النهائي بخسارته أمام روما بثلاثية نظيفة، بعدما تفوق في مباراة الذهاب بنتيجة 4 – 1.