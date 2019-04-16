» درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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طقس اليوم لطيف والصغرى تسجل 14 درجة

يقدم موقع "المصريون" خدمة لرصد درجات الحرارة علي كافة انحاء الجمهورية علي مدار اليوم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها شمالية غربية، نشطة على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحرى والقاهرة ومناطق من جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 13 24

طنطا 13 25

دمنهور 13 22

الإسكندرية 13 22

بلطيم 13 22

مطروح 13 20

السلوم 14 20

سيوة 15 24

بورسعيد 13 20

دمياط 13 20

الزقازيق 14 24

الإسماعيلية 14 26

السويس 15 25

العريش 14 21

رفح 13 20

رأس سدر 15 24

نخل 11 24

نويبع 16 27

طابا 16 26

كاترين 09 21

الطور 18 28

شرم الشيخ 19 31

الغردقة 19 30

مرسى علم 19 29

الفيوم 15 27

بني سويف 15 27

المنيا 15 27

أسيوط 16 28

سوهاج 17 29

قنا 18 32

الأقصر 19 33

أسوان 19 36

أبو سمبل 20 36

الوادي الجديد 19 31

شلاتين 19 31

أبو رماد 18 31

راس حدربة 20 29

حلايب 20 28


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