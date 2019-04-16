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سميحة أيوب عن زواجها العرفي: كنت فاكرة إنكم هتهتموا أكتر إن اتنصب عليا

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سميحة أيوب
سميحة أيوب

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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سميحة أيوب

عبرت الفنانة سميحة أيوب عن امتعاضها الشديد من اهتمام الصحافة بزواجها العرفي من المخرج أحمد النحاس منذ 18 سنة.

قالت سميحة أيوب: "لن أعلق على ما أقوال النحاس حول زواجنا والأهم أن تهتم الصحافة بتعرضي للنصب وإستيلائه على أموالي"، حسب موقع مجلة "لها".

أضافت: "أثق في نزاهة القضاء المصري، وأثق أن حقي لن يضيع وكل ما يقوله مجرد محاولات للتشويش على قرار حبسه لمدة عشرة سنوات".

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بحبس المخرج أحمد النحاس مدير أعمال الفنانة سميحة أيوب، وزوجها السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك بعد اتهامها له بالاستيلاء على 120 ألف دولار من أموالها المودعة لدى بنك شهير في الزمالك.

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