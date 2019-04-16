البنوك الأعلى سعرا للدولار

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البنك المركزي

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البنوك

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" خدمة لرصد أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 إبريل.

بنك مصر : سعر الشراء 17.25 جنيه سعر البيع 17.35 جنيه.

البنك الأهلي المصري : سعر الشراء 17.25 جنيه سعر البيع 17.35 جنيه.

بنك القاهرة : سعر الشراء 17.25 جنيه سعر البيع 17.35 جنيه.

بنك الإسكندرية : سعر الشراء 17.26 جنيه سعر البيع 17.36 جنيه.

بنك كريدى أجريكول : سعر الشراء 17.26 جنيه سعر البيع 17.36 جنيه.

مصرف أبوظبى الإسلامى : سعر الشراء 17.29 جنيه سعر البيع 17.38 جنيه.

CIB البنك التجاري الدولي : سعر الشراء 17.26 جنيه سعر البيع 17.36 جنيه.

البنك المصرى الخليجى : سعر الشراء 17.27 جنيه سعر البيع 17.37 جنيه.

البنك الأهلى اليونانى: سعر الشراء 17.27 جنيه سعر البيع 17.37 جنيه.

البنك الأهلى الكويتى "بيريوس" : سعر الشراء 17.27 جنيه سعر البيع 17.37 جنيه.

بنك بلوم : سعر الشراء 17.27 جنيه سعر البيع 17.37 جنيه.

بنك مصر إيران التنمية: سعر الشراء 17.25 جنيه سعر البيع 17.35 جنيه.

بنك البركة : سعر الشراء 17.28 جنيه سعر البيع 17.38 جنيه.

بنك التعمير والإسكان: سعر الشراء 17.27 جنيه سعر البيع 17.37 جنيه.

المصرف المتحد : سعر الشراء 17.26 جنيه سعر البيع 17.36 جنيه.

بنك قناة السويس: سعر الشراء 17.28 جنيه سعر البيع 17.38 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء 17.26 جنيه سعر البيع 17.36 جنيه.

بنك عودة: سعر الشراء 17.27 جنيه سعر البيع 17.37 جنيه.

البنك المركزي المصري : سعر الشراء 17.25 جنيه سعر البيع 17.39 جنيه.


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