البنوك الأعلى سعرا للدولار

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لرصد أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 إبريل.
بنك مصر : سعر الشراء 17.25 جنيه سعر البيع 17.35 جنيه.
البنك الأهلي المصري : سعر الشراء 17.25 جنيه سعر البيع 17.35 جنيه.
بنك القاهرة : سعر الشراء 17.25 جنيه سعر البيع 17.35 جنيه.
بنك الإسكندرية : سعر الشراء 17.26 جنيه سعر البيع 17.36 جنيه.
بنك كريدى أجريكول : سعر الشراء 17.26 جنيه سعر البيع 17.36 جنيه.
مصرف أبوظبى الإسلامى : سعر الشراء 17.29 جنيه سعر البيع 17.38 جنيه.
CIB البنك التجاري الدولي : سعر الشراء 17.26 جنيه سعر البيع 17.36 جنيه.
البنك المصرى الخليجى : سعر الشراء 17.27 جنيه سعر البيع 17.37 جنيه.
البنك الأهلى اليونانى: سعر الشراء 17.27 جنيه سعر البيع 17.37 جنيه.
البنك الأهلى الكويتى "بيريوس" : سعر الشراء 17.27 جنيه سعر البيع 17.37 جنيه.
بنك بلوم : سعر الشراء 17.27 جنيه سعر البيع 17.37 جنيه.
بنك مصر إيران التنمية: سعر الشراء 17.25 جنيه سعر البيع 17.35 جنيه.
بنك البركة : سعر الشراء 17.28 جنيه سعر البيع 17.38 جنيه.
بنك التعمير والإسكان: سعر الشراء 17.27 جنيه سعر البيع 17.37 جنيه.
المصرف المتحد : سعر الشراء 17.26 جنيه سعر البيع 17.36 جنيه.
بنك قناة السويس: سعر الشراء 17.28 جنيه سعر البيع 17.38 جنيه.
البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء 17.26 جنيه سعر البيع 17.36 جنيه.
بنك عودة: سعر الشراء 17.27 جنيه سعر البيع 17.37 جنيه.
البنك المركزي المصري : سعر الشراء 17.25 جنيه سعر البيع 17.39 جنيه.
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