رئيس الزمالك: الأهلي العظيم خسر 5 .. وأنا اللي كسبت وبتشتموني؟

أحمد عادل شعبان
استكر رئيس نادي الزمالك ما وصفه بالحملة التي نظمتها العديد من وسائل الإعلام للقول بوجود خلاف بينه وبين كريستيان جروس بعد مباراة حسنية أغادير.
وقال رئيس الزمالك: "قالوا إني بعت أوامر لجروس وهو طلب يمشي ودا محصلش .. أنا كنت متفق معاه نجيب الكابتن خالد جلال من كام شهر .. و وافق ، ودلوقت جينا ننفذ بس هو تمسك بجهازه".
وأضاف: "كلهم نازلين فيا شتيمة حتى كابتن رضا عبد العال اللي كان نازل هجوم في جروس لما سمع إني ناوي أقيله فجأة بقى بيحبه".
وتابع: "أنا قررت التجديد لكريستيان جروس .. وياريت تفتكروا إن نادي الزمالك هو النادي الوحيد اللي بيمثل مصر في بطولات أفريقيا .. النادي الأهلي العظيم خسر 5 /1 بمجموع المباراتين وبيشكروا في إدارته .. وأنا اللي كسبت بتشتموني؟ .. هو دا الفرق بين الإعلام الأهلاوي والزمالكاوي".
ظهر12:00 م
فجر
04:04
شروق
05:31
ظهر
12:00
عصر
15:36
مغرب
18:29
عشاء
19:59