رئيس الزمالك: الأهلي العظيم خسر 5 .. وأنا اللي كسبت وبتشتموني؟

16 أبريل 2019 - 08:34 ص

استكر رئيس نادي الزمالك ما وصفه بالحملة التي نظمتها العديد من وسائل الإعلام للقول بوجود خلاف بينه وبين كريستيان جروس بعد مباراة حسنية أغادير.



وقال رئيس الزمالك: "قالوا إني بعت أوامر لجروس وهو طلب يمشي ودا محصلش .. أنا كنت متفق معاه نجيب الكابتن خالد جلال من كام شهر .. و وافق ، ودلوقت جينا ننفذ بس هو تمسك بجهازه".



وأضاف: "كلهم نازلين فيا شتيمة حتى كابتن رضا عبد العال اللي كان نازل هجوم في جروس لما سمع إني ناوي أقيله فجأة بقى بيحبه".



وتابع: "أنا قررت التجديد لكريستيان جروس .. وياريت تفتكروا إن نادي الزمالك هو النادي الوحيد اللي بيمثل مصر في بطولات أفريقيا .. النادي الأهلي العظيم خسر 5 /1 بمجموع المباراتين وبيشكروا في إدارته .. وأنا اللي كسبت بتشتموني؟ .. هو دا الفرق بين الإعلام الأهلاوي والزمالكاوي".



