» فنان مصري شهير يشتري سيارة "ميسي"

أحمد عادل شعبان
كشف الفنان المصري محمد علي عن شرائه لسيارة فيراري كانت مملوكة للنجم العالمي ليونيل ميسي .
وقال "علي" إنه قرر شراء تلك السيارة رغم امتلاكه واحدة ماركة "بورش" ، مؤكدًا أنه باعها لأحد المعارض بإسبانيا وقام بشراء السيارة المذكورة بالأعلى ليؤكد له البائع أنها كانت مملوكة لـ"ميسي".
وأضاف: "أوراق السيارة مثبت فيها أنها كانت ملك ليونيل ميسي ، وقد أكد لي البائع أنه زبون دائم لدى المعرض".
واستدرك: "طلبت منه إجراء بعض التعديلات عليها لتكون أكثر جمالا".
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