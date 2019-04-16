شلبي: اتصلت بجوزيه وأخبرني هذه المفاجآت عن عودته للأهلي

16 أبريل 2019 - 07:04 ص

كشف الإعلامي مدحت شلبي مفاجآت مدوية بشأن عودة الأسطورة مانويل جوزيه إلى تدريب النادي الأهلي.



وقال "شلبي" في برنامجه المذاع على "نايل سبورت" : "قبل أيام طالبت بعودة جوزيه لتدريب النادي الأهلي ، ثم تحدثت مع صديق لي مقرب جدًا من مجلس إدارة النادي الأهلي فقال لي إن الأهلي عرض على جوزيه العودة لتدريب الفريق العام قبل الماضي لكنه اعتذر نظرًا لمرض زوجته".



وأضاف: "وأخبرني أيضًا أن الأهلي جدد دعوته لجوزيه مرة أخرى الموسم الماضي لكنه اقترح تعيين مساعده بيدرو لتدريب الفريق على أن يقوم هو بدور المستشار الفني".



وأردف: "اتصلت بجوزيه بنفسي قبل ظهوري للحلقة وسألته عن العروض التي قدمها الأهلي له فقال (هذا لم يحدث .. لم يقدم لي الأهلي أية عروض لتدريبه لا الموسم الماضي ولا الذي قبله)".



واستدرك: "سألته عن إمكانية عودته لتدريب الأهلي حاليا فقال (أستغرب أنهم لا يفكرون في إلا حين يتعرضون للهزيمة ومع ذلك فلو عرضوا علي تدريب الفريق في ظروف طبيعية سوف أفكر في الامر)".



