قطع المحاضرة وقال لطلابه "أوصيكم حسن الخاتمة" .. وفاة أستاذ جامعي

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يوسف زيوت

حصد أستاذ جامعي أردني الكثير من الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن الطريقة العجيبة لوفاته.

و روى الإعلامي "عدنان حميدان" قصة وفاة البروفسير الأردني "يوسف زيوت" ، قائلا: "يتداول الأردنيون بشكل مؤثر وفاة د.يوسف زيوت أثناء محاضرته وكأنه استشعر
نداء الأجل فقطع محاضرته قائلا: ( يا بني : سامح.. واعف..فالحياة زائلة.. ولا
نعرف متى يأتينا الموت.. ولكل بداية نهاية .. فأوصيكم يا ابنائي بحسن الخاتمة.. لا إله إلا الله..) ثم سلم الروح إلى بارئها .. رحمه الله".

ونعى الدكتور محمد الربابعة أحد مدرسي كلية الشريعة باليرموك الدكتور الزيوت وكتب على صفحته الشخصية على"فيس بوك": " إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل قليل أستاذنا الحبيب العالم الجليل الدكتور يوسف الزيوت ( أبو حمزة) ، حيث تعرض لنوبة قلبية اليوم أثناء تدريسه في كلية الشريعة في جامعة اليرموك .. ونقلناه على اثرها إلى مستشفى الملك عبد الله" ..

وأضاف: "طبت أيها الحبيب وطابت سيرتك وطاب ذكرك؛ وهنيئا لك أن ختم الله لك حياتك وأنت تعلّم طلبتك العقيدة الإسلامية وفق منهج الله ورسوله الكريم ..رحمك الله رحمة واسعة وغفر له وألحقك بالصالحين من عباد".

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