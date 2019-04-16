» ناقد رياضي يحذر من أزمة خطيرة بصفوف المنتخب

16 أبريل 2019 - 01:41 ص

حذر الناقد الرياضي، ورئيس تحرير برنامج،"الماتش"، أحمد جلال، خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وفريقه المعاون من اتباع فلسفتهم القديمه، في الاعتماد على الوجوه الجديده والاعبين صغار السن، والتصميم على استبعاد أسماء بعينها بحجة كبر سنهم.



وأضاف "جلال" خلال استضافته ببرنامج"الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، "طموح الشعب المصري والقياده تغير، بعد تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، فلم يعد يتناسب معنا التشريف المشرف، بل مايرضى طموح الجميع هو الفوز بالبطوله المقامه على أرضك ووسط جمهورك.

وتابع، على أجيري وحهازه المعاون، التخلي عن سياسة المدي البعيد، وتجهيز فريق جديد، والاعتماد على الشباب، ولابد من ضم لاعبين أصحاب خبرات مثل عبدالله السعيد الذي لابديل له الان في المنتخب القومي، ووليد سليمان حال شفائه وأحمد على مهاجم المقاولون، وخالد قمر مهاجم الاتحاد، لأن مجرد خسارة البطوله سوف يتسبب في أزمه كبيره.









