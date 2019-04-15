الصحة: فحص 48.4 مليون مواطن بـ«100 مليون صحة»

قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن 48 مليونًا و453 ألف مواطن خضعوا للكشف الطبي، ضمن مبادرة "100 مليون" صحة حتى الآن.
وأضاف "صلاح الدين"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لم يكن يتوقع أن يتم فحص هذا الرقم الكبير، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، باعتباره أعلى معدل تاريخي.
وأشار إلى أن نتائج الفحص كشفت عن إصابة مليون و400 ألف مواطن بفيروس "سي"، فضلا عن إصابة 2.5 مليون مواطن بالسكري، و10 ملايين و281 ألف مواطن بارتفاع ضغط الدم، بنسبة 21% من الذين خضعوا للكشف الطبي.