» محلل سياسي يفجر مفاجأة بشأن حريق كاتدرائية نوتردام

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أديب

هذا ما قاله "أديب" عن حريق كاتدرائية نوتردام

تامر أمين

رسالة غير متوقعه من تامر أمين لـ"شعبولا"

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فرنسا تفتح التحقيق في حريق كاتدرائية نوتردام

قال ناصر زهير، المحلل السياسي، إن سبب اندلاع حريق كاتدرائية نوتردام في باريس كما أعلنه المسئولين في فرنسا هو أعمال الصيانة، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أي فرضيات أخرى خاصة وأن الحريق ضخم جدًا.
وأضاف "زهير"، عبر الفقرة الاخبارية التي تذاع على فضائية "الغد"، مع الإعلامية منى بلهيم، أن أي حريق يمكن أن يحدث بسبب ماس كهربائي أو صيانة، ولكن لا يمكن أن يكون بنفس الخسائر، مشيرًا إلى أن الكنيسة وغيرها من المباني المهمة، مزودة بأجهزة إطفاء.
وأوضح المحلل السياسي، أن باريس دائمًا تشهد أعمال تفجيرية وإرهابية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأحد الدخول إلى محيط الكنيسة إلا بعد المرور بأعمال تفتيش من قبل أجهزة الشرطة، ولكن علينا انتظار نتائج التحقيقات عن الحادث.


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