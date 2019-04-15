» محلل سياسي يفجر مفاجأة بشأن حريق كاتدرائية نوتردام

15 أبريل 2019 - 10:20 م

قال ناصر زهير، المحلل السياسي، إن سبب اندلاع حريق كاتدرائية نوتردام في باريس كما أعلنه المسئولين في فرنسا هو أعمال الصيانة، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أي فرضيات أخرى خاصة وأن الحريق ضخم جدًا.



وأضاف "زهير"، عبر الفقرة الاخبارية التي تذاع على فضائية "الغد"، مع الإعلامية منى بلهيم، أن أي حريق يمكن أن يحدث بسبب ماس كهربائي أو صيانة، ولكن لا يمكن أن يكون بنفس الخسائر، مشيرًا إلى أن الكنيسة وغيرها من المباني المهمة، مزودة بأجهزة إطفاء.

