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هذا ما قاله "أديب" عن حريق كاتدرائية نوتردام

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مشهد مرعب .. لحظة انهيار برج كاتدرائية نوتردام ا

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اندلع حريق مساء الاثنين، في مبنى كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس، ما أسفر عن انهيار برج الكاتدرائية.
وعرضت فضائية "الغد"، اللقطات  الأولى لتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف من المبنى، الذي كان يخضع لعملية ترميم. 
ولم يتضح حتى الآن، ما إذا كان هذا الحريق أسفر عن إصابات، ووصف رئيس بلدية باريس الحريق بأنه "مروع".
وأعلن مسؤول بقصر الإليزيه، عن إلغاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطابه المتوقع حول الوضع في البلاد بسبب "الحريق المروع". 
وأكد المسؤول، أن الرئيس ماكرون توجه إلى مكان الحادث ولم يعرف على الفور سسب اندلاعه، وكانت بعض أقسام الكاتدرائية تخضع لأعمال الترميم في الفترة الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن بناء الكاتدرائية يعود إلى القرن الـ12، وتُعد أحد أشهر المعالم المعمارية التاريخية في باريس، ومن أشهر الكنائس المسيحية في أوروبا والعالم.



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