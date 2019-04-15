» بالفيديو: اللقطات الأولى لحريق كاتدرائية نوتردام

15 أبريل 2019 - 10:00 م

اندلع حريق مساء الاثنين، في مبنى كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس.



وعرضت فضائية "الغد"، اللقطات الأولى لتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف من المبنى، الذي كان يخضع لعملية ترميم.



ولم يتضح حتى الآن، ما إذا كان هذا الحريق أسفر عن إصابات، ووصف رئيس بلدية باريس الحريق بأنه "مروع".



وأعلن مسؤول بقصر الإليزيه، عن إلغاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطابه المتوقع حول الوضع في البلاد بسبب "الحريق المروع".



وأكد المسؤول، أن الرئيس ماكرون توجه إلى مكان الحادث ولم يعرف على الفور سسب اندلاعه، وكانت بعض أقسام الكاتدرائية تخضع لأعمال الترميم في الفترة الأخيرة.

