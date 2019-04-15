رسالة غير متوقعه من تامر أمين لـ"شعبولا"

15 أبريل 2019 - 11:51 م

وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة إشادة غير متوقعه للمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم بسبب أغنيته الجديدة “عايزين دستور جديد”، مؤكدًا أن ذلك بعيدًا عن تقييم المادة الغنائية له، فهو لا يقيم موسيقى، قائلًا: “أنا بحب وعي شعبان عبد الرحيم”.



أضاف “أمين”، المعروف بهجومه الشديد على الأغاني الشعبيه، خلال حلقة مساء الاثنين، من برنامج “آخر النهار”، المذاع على قناة “النهار”، أن شعبان لديه وعي كبير، والدليل على ذلك أنه في كل موقف أو حدث يهم البلد والناس، يتواجد بأغنية، من كلمات إسلام خليل الذي يكتب له أغانيه، وذلك منذ بدايته وقتما كان “ظاهرة”، وأصدر أغنية “أنا بكره إسرائيل”.

أردف أنه طرح العديد من الأغاني الوطنية، التي كانت “على هوا الشعب”، فلا يركب التيار كالبعض، وبالأغنية التي أصدرها عن التعديلات الدستورية، طالب بدستور جديد، لأن القديم كان لمرحلة قديمة لم تعد الأيام المقبلة تتحمله، معلقًا: “بجد تحية لشعبان عبد الرحيم”.





