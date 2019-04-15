» الداخلية الفرنسية تكشف معلومة صادمة عن حريق "نوتردام"

15 أبريل 2019 - 11:30 م

كشف مسؤول بوزارة الداخلية الفرنسية، الإثنين، احتمالية أن يكون مستحيلا إنقاذ كاتدرائية نوتردام التاريخية، في العاصمة باريس، بعد أن اندلع فيها حريق ضخم التهم أجزاء كبيرة منها.



وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الداخلية، لوران نونيز، إنّ "الحريق غير محدود بمنطقة معينة، ويمكن استمرار انتشاره".



وأضاف: "رغم وجود 400 رجل إطفاء للسيطرة على النيران، إلا أنه قد يكون مستحيلا إنقاذ كاتدرائية نوتردام".



من جهته، أعرب رئيس فرق الإطفاء في باريس، جان كلود غاليه، عن خشيته من استمرار الحريق.



وقال: "لسنا متأكدين إذا كنا قادرين على وقف انتشار النيران ومنع امتدادها إلى برج الكاتدرائية الثاني ومبنى جرس الكاتدرائية".



وقي وقت سابق اليوم، التهم حريق ضخم، مستمر منذ نحو 5 ساعات، سقف كاتدرائية نوتردام التاريخية، وبرجها الرئيسي، لكن دون التسبب في سقوط أية قتلى أو مصابين.



وحتى الساعة (21: 02 ت.غ) لم تكشف السلطات الفرنسية عن سبب الحريق، غير أنّ مدعي العاصمة باريس أعلن فتح تحقيق في الواقعة.



يشار أن كاتدرائية نوتردام تعد من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوروبا، إذ يزورها نحو 14 مليون سائح سنويا.

