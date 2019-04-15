ريال مدريد ينجو من فخ ليجانيس في الدوري الإسباني

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الرياضة

ريال مدريد
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نجا فريق ريال مدريد، الإثنين، من السقوط في فخ الهزيمة ليتعادل مع مضيفه ليجانيس بهدف لكل منهما في الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).
بهذا التعادل، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 61 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد ليجانيس إلى 41 نقطة في المركز الحادي عشر، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 74 نقطة.
جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم.
ومع حلول الدقيقة 45 تمكن ليجانيس من تسجيل التقدم عن طريق الأرجنتيني جوناثان سيلفا، ليخرج أصحاب الديار متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.
وفي الوقت الذي بحث فيه ريال مدريد عن التعادل، كثف لاعبو ليجانيس من هجماتهم في محاولة لتسجيل هدف ثان.
وجاءت الدقيقة 51 ليتمكن الفرنسي كريم بنزيما من إدراك التعادل لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.
وبحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف الفوز والثلاث نقاط إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة. 

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