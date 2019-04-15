  • الثلاثاء 16 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:58 ص
بحث متقدم
أديب

هذا ما قاله "أديب" عن حريق كاتدرائية نوتردام

تامر أمين

رسالة غير متوقعه من تامر أمين لـ"شعبولا"

عامر حسين

رسميا تأجيل مبارتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري

البرادعي

"البرادعي" يعلق على حريق كاتدرائية نوتردام .. هذا ما قاله

ترامب

الدفاع المدني الفرنسي تفضح جهل "ترامب"

أرشيفية

تجارة الأعضاء البشرية.. «لحم رخيص لمن يدفع»

الرئيس السيسي

السيسي عن حريق كاتدرائية نوتردام: خسارة للبشرية

أرشيفية

لهذه الأسباب.. ارتفاع جنوني في أسعار الحديد

الإعلامي محمد ناصر

مفاجأة.. شقيق مذيع «مكملين» يعلن تأييده لـ«السيسي»

جروس

الزمالك يخدع «جروس» والأخير يفجر ثورة غضب

أوباميانج يقود أرسنال لعبور واتفورد بـ"البريميرليج"

الرياضة

ارسنال
ارسنال

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فان دايك: نسعى لكتابة تاريخ جديد مع ليفربول

#

"أوباميانج" يطارد "صلاح" مجددًا.. تعرف علي السبب

#

مفاجأة.. "صلاح" خارج تشكيل ليفربول أمام واتفورد

#

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول و أرسنال

قاد الغابوني بيير أوباميانج المحترف في أرسنال، الإثنين، فريقه لعبور عقبة مضيفه واتفورد بالفوز عليه بهدف نظيف في الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليج).
بهذا الفوز، ارتفع رصيد أرسنال إلى 66 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 46 نقطة في المركز العاشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 85 نقطة.
دخل أرسنال اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة العاشرة عبر أوباميانغ.
وبعدها بدقيقة أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه تروي دييني ليلعب واتفورد الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.
وفشل لاعبو أرسنال في استغلال النقص العددي في صفوف واتفورد، وتسجيل المزيد من الأهداف لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.
واستمر الحال على ما هو عليه، حيث تماسك لاعبو واتفورد للخروج بالمباراة بأقل الخسائر وإلى بر الأمان، في الوقت الذي كثف فيه لاعبو أرسنال من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (5)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

«تطريف».. المتطرفين

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع كبير في درجات الحراره الثلاثاء
» محلل سياسي يفجر مفاجأة بشأن حريق كاتدرائية نوتردام
» مشهد مرعب .. لحظة انهيار برج كاتدرائية نوتردام ا
» بالفيديو: اللقطات الأولى لحريق كاتدرائية نوتردام
» فضيحة جنسية لرئيس «الكاف» مع 4 موظفات
» الداخلية الفرنسية تكشف معلومة صادمة عن حريق "نوتردام"
» هنا الصين من قلب القاهرة.. مطعم وجبات «صراصير»
» مصر: تأجيل اجتماع حول سد النهضة جراء هذا الأمر الهام
» حريق محدود بالمسجد الأقصى لهذا السبب
» فتاة في دعوى خلع:«اكتشفت يوم الدُخلة إنه مدمن رضاعة»
» سر اجتماع الملك سلمان بـ40 أميرًا بعد لقاء وفد أمريكي مهم

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان