اعتداءات على 3 مساجد في مدينة رين الفرنسية

15 أبريل 2019 - 10:30 م

اعتدى مجهولون على ثلاثة مساجد في مدينة رين الفرنسية (غرب)، بكتابة شعارات معادية للإسلام على جدرانها.



وقرر المجلس الإقليمي للديانة الإسلامية بمنطقة بريتاني، التابع للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، تقديم شكوى إلى الجهات المختصة بشأن تلك الاعتداءات.



وقال رئيس مركز مراقبة الإسلاموفوبيا في فرنسا، عبد الله ذكري، في تصريحات لصحفيين الإثنين، إن العمل بدأ لإزالة الشعارات المعادية من جدران المساجد الثلاثة.



وأضاف ذكري أنه كلما اقترب موعد انتخابات في فرنسا، كلما يزيد عدد الاعتداءات على المساجد والمنشآت الإسلامية.



ويستعد الناخبون الفرنسيون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، يوم 26 مايو/ أيار المقبل.

