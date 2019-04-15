آخر تطورات حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية

15 أبريل 2019 - 10:10 م

اندلع، الإثنين، حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التاريخية، وسط العاصمة الفرنسية باريس، دون سقوط أية مصابين.



ونقلت شبكة "بي إف إم" التليفزيونية الفرنسية (خاصة) عن المتحدث باسم الكاتدرائية (لم تسمه) إن الحريق "اندلع بسطح الكاتدرائية عند الساعة 18: 50 بالتوقيت المحلي (16: 50 ت.غ)، وما يزال مستمرا حتى الساعة(19.30تغ)".

وأوضح أنّ "سقف الكاتدرائية يحترق كليا" إثر تآكله من قبل النيران.



وفي السياق، أشارت الشبكة الفرنسية أنه من المحتمل أن يكون الحريق "مرتبطا بأعمال التجديد في الكاتدرائية".



وأعلن مدعي باريس العام فتح تحقيق في الحادثة، وفق المصدر ذاته.



كما أفادت السلطات الفرنسية بأن خدمات الطوارئ تحاول إنقاذ الأعمال الفنية الموجودة داخل الكاتدرائية، لافتة إلى عدم سقوط أية ضحايا جراء الحريق.



من جهتها، طالبت عمدة باريس، آن هيدالغو، بإخلاء الكاتدرائية ومحيطها.



وأعلنت، في تصريحات صحفية قبيل توجهها إلى موقع الحريق، أنّ "برج الكاتدرائية انهار بالكامل، وطوله 93 مترا".



وفي وقت سابق، قالت "هيدالغو" عبر "تويتر" إنّ، "حريقا رهيبا اندلع في كاتدرائية نوتردام، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على النيران".



وأضافت: "نعمل حاليا بشكل وثيق مع أبرشية باريس، وأدعو الجميع إلى احترام الحاجز الأمني (حول الكاتدرائية)".



بدوره، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إرجاء خطاب كان مقررا عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (18: 00 ت.غ) للكشف عن إجراءات الرد على مطالب محتجي "السترات الصفراء" على خلفية الحريق.



وتوجه "ماكرون" برفقة وزير الدولة للشؤون الداخلية لوران نونيز إلى موقع الحريق عقب إرجاء خطابه المتلفز.



يشار أن كاتدرائية نوتردام تعد من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوروبا، إذ يزورها نحو 14 مليون سائح سنويا.



ويبلغ عمر كاتدرائية نوتردام نحو 850 عاما، واستمر بنائها ما يقرب من مئتي عام، لينتهي بنائها في العام 1345م.



وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه الشديد لما شهدته الكاتدرائية.



وقال عبر "تويتر": "من المروع للغاية مشاهدة النيران الهائلة في كاتدرائية نوتردام بباريس.. يجب التصرف بسرعة".



واقترح "ترامب" استخدام صهاريج المياه الطائرة لإخماد الحريق سريعا.

