"البرادعي" يعلق على حريق كاتدرائية نوتردام .. هذا ما قاله

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هذا ما قاله "أديب" عن حريق كاتدرائية نوتردام

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شاهد.. اندلاع حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس

أعرب نائب رئيس الجمهورية الأسبق، الدكتور محمد البرادعي، عن حزنه على الحريق الهائل الذي نشب في كاتدرائية نوتردام بفرنسا.
وكتب البرادعي، عير حسابه لارسمي بموقع "تويتر"، "مشهد كنيسة نوتردام تحترق هو مشهد حزين أياً كانت عقيدة الانسان أو إنتمائه. فقدان أي رمز حضاري هو إنتقاص من تراثنا الإنساني"
وكان حريق هائل قد شب في كاتدرائية نوتردام الشهيرة بوسط العاصمة الفرنسية باريس وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لأعمدة دخان هائلة تصعد فوق الكاتدرائية.

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