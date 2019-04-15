الدفاع المدني الفرنسي تفضح جهل "ترامب"

15 أبريل 2019 - 10:47 م

فضح الدفاع المدني الفرنسي جهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن طرق عملية إطفاء كاتدرائية نوتردام وما يشبهها من مباني تاريخيه، بعد اقتراحه بإستخدام الطائرات الناقلة للمياه لإخماد الحريق.



وقال الدفاع المدني الفرنسي عبر تويتر: "رش المياه من الجو على مثل هذا المبنى يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية، فقد يتسبب بانهيار الهيكل بالكامل".

وأضافت الهيئة: "وزن المياه وكثافة رشها على ارتفاع منخفض يمكن أن يُضعف هيكل كاتدرائية نوتردام، ويتسبب بأضرار جانبية للمنطقة المحيطة بالمبنى".

وكان قد اقترح ترامب على هيئة الدفاع المدني الفرنسية التي تشكل جزءا من وزارة الداخلية، أن تستخدم الطائرات الناقلة للمياه في عملية إخماد حريق كاتدرائية نوتردام.

وقال ترامب على تويتر "إنه لأمر مروع للغاية رؤية الحريق الهائل فى كاتدرائية نوتردام فى باريس. ربما يمكن استخدام طائرات رش المياه لإخماده (الحريق). يجب التحرك سريعا!".