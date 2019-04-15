حزب مستقبل وطن يعقد مؤتمرًا للصم والبكم ومتحدي الإعاقة

15 أبريل 2019 - 09:33 م

عقد حزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا يعد الأول من نوعه وغير مسبوق على مستوى الجمهورية للصم والبكم ومتحدى الاعاقة، لطرح قضيتهم ومناقشتهم حول التعديلات الدستورية ورؤيتهم المستقبلية لوطنهم الغالي مصر.









جاء المؤتمر برعاية المهندس معتز الدريمى القيادى بحزب مستقبل وطن، بحضور مترجمي الاشارة ولفيف من أعضاء مجلس النواب ورجال الدين والفن وأعضاء الحزب.









وأذيع المؤتمر على الهواء اليوم الاثنين، فى تمام الساعة الرابعة عصرا على طريق 54 السريع بجوار الكارتة بالصف البلد.







