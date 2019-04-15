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ترامب يصف حريق نوتردام بـ "أمر مروع للغاية"

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وكالات

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ترامب

كاتدرائية

نوتدردام

عبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن فزعه اليوم الاثنين إزاء الحريق الذى يلتهم كاتدرائية نوتردام التاريخية فى باريس.

وقال ترامب على تويتر "إنه لأمر مروع للغاية رؤية الحريق الهائل فى كاتدرائية نوتردام فى باريس. ربما يمكن استخدام طائرات رش المياه لإخماده (الحريق). يجب التحرك سريعا!".

وكان حريق هائل قد شب في كاتدرائية نوتردام الشهيرة بوسط العاصمة الفرنسية باريس وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لأعمدة دخان هائلة تصعد فوق الكاتدرائية.


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