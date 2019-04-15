إدارة الزمالك تنفذ الخطة البديلة لـ"تطفيش" جروس

15 أبريل 2019 - 09:24 م

اقترب محمد صلاح، المدير الفني الحالي لفريق إف سي مصر، من العودة مرة أخرى إلى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس.

ويأتي قلق مجلس إدارة إف سي مصر،لخوض الفريق الأول تحت قيادة محمد صلاح، مباراة مهمة أمام فريق المريخ البورسعيدي في آخر جولات مسابقة دوري القسم الثاني وعلى اثرها سيتحدد الصاعد للدوري الممتاز.

كان الزمالك يفاضل بين الثلاثي محمد صلاح وخالد جلال وطارق يحيى من أجل تولي منصب المدرب العام.

ورفض خالد جلال العرض المقدم من نادي الزمالك مما يقرب وجود محمد صلاح لتولي المنصب خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن فريق إف سي مصر يحتل المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 51 نقطة بينما يأتى فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني برصيد 50 نقطة.