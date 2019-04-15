» تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع «جروس»

15 أبريل 2019 - 09:19 م

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة اليوم الإثنين مع السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض في حضور إسماعيل يوسف عضو المجلس وأمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء.

وأكد مسئولو النادي للمدير الفني أن الأداء تراجع في الآونة الأخيرة رغم التأهل في الكونفدرالية، وطالبوا بإغلاق ملف البطولة الأفريقية والتركيز في الدوري .

وطلب مجلس الزمالك من جروس العمل على استعادة صدارة الدوري بعد التراجع للمركز الثاني في أعقاب الخسارة من المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة الأخيرة.

كما طلب مجلس إدارة القلعة البيضاء من المدير الفني عدم ظلم أي لاعب ومنح الفرصة للاعبين الذين لا يشاركون في المباريات، ولم يتحدث معه بشأن إجراء تعديل في الجهاز المعاون.