  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:24 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي عن حريق كاتدرائية نوتردام: خسارة للبشرية

مجلس النواب

ماذا قالت النائبات عن «كوتة المرأة» في التعديلات؟

أرشيفية

لهذه الأسباب.. ارتفاع جنوني في أسعار الحديد

الإعلامي محمد ناصر

مفاجأة.. شقيق مذيع «مكملين» يعلن تأييده لـ«السيسي»

أرشيفية

هنا الصين من قلب القاهرة.. مطعم وجبات «صراصير»

جروس

الزمالك يخدع «جروس» والأخير يفجر ثورة غضب

محكمة الأسرة

فتاة في دعوى خلع:«اكتشفت يوم الدُخلة إنه مدمن رضاعة»

الملك سلمان بن عبد العزيز

سر اجتماع الملك سلمان بـ40 أميرًا بعد لقاء وفد أمريكي مهم

أحمد أحمد رئيس الكاف

فضيحة جنسية لرئيس «الكاف» مع 4 موظفات

عبدالفتاح البرهان

بعد جلوسه مكان «البشير»..أول قرارات رئيس السودان الجديد

السيسي عن حريق كاتدرائية نوتردام: خسارة للبشرية

آخر الأخبار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تعليق ميلانيا ترامب على حريق كاتدرائية باريس

#

البحرين: نوتردام تحترق نسأل الله أن يحفظها

#

شاهد.. اندلاع حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس

#

لهذه الأسباب.. غاب «السيسي» عن القمة العربية

فرنسا

السيسي

ماكرون

حريق كاتدرائية

أعرب الرئيس السيسي عن حزنه وتضامنه مع الشعب الفرنسي بشأن حادث اندلاع حريق بكنيسة نوتردام بوسط العاصمة باريس بفرنسا.

قال السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "تلقيت بحزن بالغ نبأ حريق البرج التاريخى بكنيسة نوتردام .. فقدان ذلك الأثر الإنسانى العظيم خسارة فادحة لكل البشرية.. أُعلن تضامنى وتضامن الشعب المصرى مع الأصدقاء فى دولة فرنسا متمنياً تدارك آثار هذه اللحظة الإنسانية بالغة التأثير بأسرع ما يُمكن".

وكان حريق هائل قد شب في كاتدرائية نوتردام الشهيرة بوسط العاصمة الفرنسية باريس وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لأعمدة دخان هائلة تصعد فوق الكاتدرائية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (5)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

«تطريف».. المتطرفين

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى جهاد جريشة
» تعليق ميلانيا ترامب على حريق كاتدرائية باريس
» اتحاد الكرة يطلب نقل مباراة الهلال والنجم إلى السويس
» الهلال السعودي يتأهل إلى نهائي كأس زايد
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وليجانيس
» شاهد.. اندلاع حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس
» بالصور.. إيفانكا ترامب مع رئيس الوزراء الإثيوبي
» بعد جلوسه مكان «البشير»..أول قرارات رئيس السودان الجديد
» تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك بسبب «التعديلات الدستورية»
» حركة ندب وتنقلات لموظفين بين أحياء ومراكز الجيزة
» بالفيديو.. اكتشاف غريب في مقبرة "أبو البنات" بالفيوم

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول