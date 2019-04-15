السيسي عن حريق كاتدرائية نوتردام: خسارة للبشرية

أعرب الرئيس السيسي عن حزنه وتضامنه مع الشعب الفرنسي بشأن حادث اندلاع حريق بكنيسة نوتردام بوسط العاصمة باريس بفرنسا.

قال السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "تلقيت بحزن بالغ نبأ حريق البرج التاريخى بكنيسة نوتردام .. فقدان ذلك الأثر الإنسانى العظيم خسارة فادحة لكل البشرية.. أُعلن تضامنى وتضامن الشعب المصرى مع الأصدقاء فى دولة فرنسا متمنياً تدارك آثار هذه اللحظة الإنسانية بالغة التأثير بأسرع ما يُمكن".

وكان حريق هائل قد شب في كاتدرائية نوتردام الشهيرة بوسط العاصمة الفرنسية باريس وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لأعمدة دخان هائلة تصعد فوق الكاتدرائية.