ماذا قالت النائبات عن «كوتة المرأة» في التعديلات؟

15 أبريل 2019 - 09:12 م

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، علي تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة، وذلك بإجمالي 41 صوت.

وتنص المادة 102 فقرة أولى على «أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة».

ونصت المادة في فقرتها الثالثة على: «يبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما».

ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، قالت إن تعديل المادة 102 تعتبر انتصارًا للمرأة، التي خصص لها الرئيس عبد الفتاح السيسي عامًا أطلق عليها عام المرأة، مضيفًة أن المرأة لها مكانة وأهمية كبيرة داخل المجتمع، لات يمكن إنكارها.

وأضافت «الشيخ»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن هذا الأمر سيحفز النساء على النزول والترشح في مختلف الانتخابات التي ستجرى خلال الفترات القادمة، مطالبة بتمكين المرأة في كافة المجالات.

عضو مجلس النواب، أشارت إلى أن تقدم الدول يقاس بنسبة المقاعد التي تحصل عليها المرأة في البرلمان وغيره من المجالس، متابعًة «خلال زيارتي لأحد الدول سألتني إحدى النائبات عن نسبة تمثيل المرأة وعندما علمت بالنسبة قالت أنهم متقدمون عنا لأن نسبة المرأة لديهم أعلى».

أما، النائبة هيام حلاوة، أكدت أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على كوتة المرأة شهادة للتاريخ، منوهة بأن المرأة المصرية حصلت على حقوقها ومنحت كافة أشكال التمكين فى كل المجالات فى عهد الرئيس السيسي.

وأضافت «حلاوة»، فى بيان لها: «نأمل الثبات على هذه النسبة وإن أمكن المناشدة بزيادة نسبة المرأة عن 25? للتكافئ فى الفرص بين الرجل والمرأة وخاصة أن المرأة تمثل أكثر من 47% من إجمالى التعداد السكاني وذلك لتحفيز المرأة على المشاركة فى العملية الانتخابية وتشجيعها وخاصة فى القرى والريف، فنجد نسبة نجاح المرأة بشكل فردي وحصولها على مقاعد بالبرلمان عدد قليل مقارنة بالرجال وبالتالي يجب الحفاظ على هذه النسبة».

وتوجهت عضو مجلس النواب، بالشكر للرئيس، للحفاظ على حقوق المرأة وإنصافه لها وتمكينها بكل المجالات ليتصدر قائمة أول رئيس فى تاريخ مصر يحافظ على حقوق المرأة ويكرمها.

فيما، أشادت النائبة سعاد المصرى عضو مجلس النواب، بموافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من عدد المقاعد بمجلس النواب للمرأة، قائله: «تعديل المادة 102 الخاصة بنسبة مشاركة المرأة يعد انتصار حقيقى لنساء مصر وينثبت للعالم كله أن المرأة المصرية جديرة بالثقة».

وتوجهت «المصرى»، فى بيان لها، بالشكر والتقدير لنواب المجلس على دعمهم تمكين المرأة، وحرصهم على وجود كوتة لها داخل البرلمان، وفى مقدمتهم الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان ودعمهم المتواصل للمرأة المصرية، مضيفًة أن النائبات تحت القبة أثبتن كفاءة غير عادية فى التفانى فى العمل وأن المرأة جديرة بالثقة حين تتولى منصب أو تسند إليها مهمة ما.

وطالبت النائبة، جميع المواطنات والمواطنين بشكل عام بالمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ لأنها تمثل تطور كبير فى تمثيل المرأة وتحسين مشاركتها السياسية بما يساعد فى زيادة مكانتها فى الدولة، لتتبوأ المكانة التى تستحقها، وذلك يعد انتصارًا كبيرًا للمرأة المصرية.