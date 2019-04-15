» تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى جهاد جريشة

أمير سعد
وجه المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، رسالة للحكم المصرى جهاد جريشة الذي أدار لقاء الاهلى السعودى و الهلال في بطولة كأس زايد للانداية الابطال.
وكتب «آل الشيخ» عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «الحكم بوجريشة من مصر ممتاز إلى الآن».
وأدار الحكم الدولى المصرى جهاد جريشة المباراة أقيمت في مدينة جدة والتي انتهت بفوز الهلال بركلات الترجيح وتأهله إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.
والجدير بالذكر أن الهلال سيواجه النجم الساحلى التونسى في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.
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