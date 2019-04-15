برلماني: لجنة لمكافحة الحشرة الأفريقية القاتلة

15 أبريل 2019 - 09:07 م

قال النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إننا يجب عدم انتظار وقوع المشكلة ثم بعد ذلك نبحث علي الحلول، موضحا أن الحشرة التي انتشرت في بعض الدول الأفريقية، وسرعتها في التحرك، تقتضي التحرك بشكل سريع قبل دخولها مصر لعدم حدوث ضرر، لزارعي المحاصيل التي تتغذي عليها الحشرة.





وأضاف تمراز في تصريحات، أن الحشرة تتغذي علي كثير من المحاصيل وبالأخص الذرة والأرز والتى يقوم عدد كبير من المواطنين بزراعتها وبالتالي تمثل هذه الحشرة تهديدا كبيرا عليهم.







أشار عضو اللجنة الزراعية إلى ضرورة أخذ الاحتياطات والإجراءات للتصدي لها، حتي قبل دخولها لمصر، لأننا معرضون لها في أي وقت.









