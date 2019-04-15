البحرين: نوتردام تحترق نسأل الله أن يحفظها

علق وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، على الحريق الذي نشب في كاتدرائية نوتردام.

وكتب بن أحمد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يوم حزين في ذاكرة باريس .. نوتردام تحترق نسأل الله ان يحفظها . مشاعرنا مع الشعب الفرنسي الصديق.

وكان حريق هائل قد شب في كاتدرائية نوتردام الشهيرة بوسط العاصمة الفرنسية باريس وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لأعمدة دخان هائلة تصعد فوق الكاتدرائية.

وكتبت رئيسة البلدية على تويتر "حريق رهيب في كاتدرائية نوتردام في باريس. فرق الإطفاء تحاول السيطرة على النيران".

وفي وقت سابق، أفادت فرق الإطفاء أن الحريق "مرتبط على الأرجح" بأعمال ترميم الصرح الشهير، فيما قال متحدث باسم الكاتدرائية أنه اندلع قرابة الساعة 16,50 ت غ. وأفاد مراسل فرانس برس في المكان أن ألسنة النيران تلتهم جزءا من سقف المبنى.

يذكر أن الكاتدرائية يزورها نحو 13 مليون سائح كل عام.