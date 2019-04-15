مصرع تلميذ غرقا في ترعة الشرقاوية بقليوب

أحمد سالم
لقى طفل مصرعه غرقا فى ترعة الشرقاوية دائرة مركز قليوب بعدما انزلقت قدماه وسقط فى المياه أثناء سيره بصحبة شقيقته الى الدرس الخصوصى وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الانقاذ النهرى وتولت النيابة التحقيق.
تلقى العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب بلاغا بوجود جثة فى ترعة الشرقاويه دائرة منطى مركز قليوب فانتقل العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية والمقدم محمود عقل رئيس مباحث المركز وقوات الانقاذ النهرى وتم انتشال الجثة.
وتبين ان الجثة لطفل يدعى ع م 12 عاما تلميذ كان بصحبة شقيقته الصغرى للذهاب الى احد الدروس الخصوصيه واثناء سيرهما وقف على جسر الترعه للهو فانزلقت قدماه وسقط فى المياه ولقى مصرعه وبفحص الجثة تبين عدم وجود اى اصابات ظاهرية بها وكشف تقرير مفتش الصحه ان سبب الوفاة اسفكسيا الغرق وصرحت النيابة بدفن الجثة.
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