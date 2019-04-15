  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:24 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي عن حريق كاتدرائية نوتردام: خسارة للبشرية

مجلس النواب

ماذا قالت النائبات عن «كوتة المرأة» في التعديلات؟

أرشيفية

لهذه الأسباب.. ارتفاع جنوني في أسعار الحديد

الإعلامي محمد ناصر

مفاجأة.. شقيق مذيع «مكملين» يعلن تأييده لـ«السيسي»

أرشيفية

هنا الصين من قلب القاهرة.. مطعم وجبات «صراصير»

جروس

الزمالك يخدع «جروس» والأخير يفجر ثورة غضب

محكمة الأسرة

فتاة في دعوى خلع:«اكتشفت يوم الدُخلة إنه مدمن رضاعة»

الملك سلمان بن عبد العزيز

سر اجتماع الملك سلمان بـ40 أميرًا بعد لقاء وفد أمريكي مهم

أحمد أحمد رئيس الكاف

فضيحة جنسية لرئيس «الكاف» مع 4 موظفات

عبدالفتاح البرهان

بعد جلوسه مكان «البشير»..أول قرارات رئيس السودان الجديد

مصرع تلميذ غرقا في ترعة الشرقاوية بقليوب

قضايا وحوادث

غرق فتاه بالمنيا
غرق فتاه بالمنيا

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مصرع 25 مهاجرًا وإصابة 29 آخرين في حادث بالمكسيك

#

إيران تعزي أهالي ضحايا «حادث محطة مصر»

#

مصرع العشرات بانهيار سدّ في زيمبابوي

#

مصرع مُسن وزوجته بسبب البرد

مصرع

غرق

القليوبية

لقى طفل مصرعه غرقا فى ترعة الشرقاوية دائرة مركز قليوب بعدما انزلقت قدماه وسقط فى المياه أثناء سيره بصحبة شقيقته الى الدرس الخصوصى وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الانقاذ النهرى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب بلاغا بوجود جثة فى ترعة الشرقاويه دائرة منطى مركز قليوب فانتقل العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية والمقدم محمود عقل رئيس مباحث المركز وقوات الانقاذ النهرى وتم انتشال الجثة.

وتبين ان الجثة لطفل يدعى ع م 12 عاما تلميذ كان بصحبة شقيقته الصغرى للذهاب الى احد الدروس الخصوصيه واثناء سيرهما وقف على جسر الترعه للهو فانزلقت قدماه وسقط فى المياه ولقى مصرعه وبفحص الجثة تبين عدم وجود اى اصابات ظاهرية بها وكشف تقرير مفتش الصحه ان سبب الوفاة اسفكسيا الغرق وصرحت النيابة بدفن الجثة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (5)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

«تطريف».. المتطرفين

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى جهاد جريشة
» تعليق ميلانيا ترامب على حريق كاتدرائية باريس
» اتحاد الكرة يطلب نقل مباراة الهلال والنجم إلى السويس
» الهلال السعودي يتأهل إلى نهائي كأس زايد
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وليجانيس
» شاهد.. اندلاع حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس
» بالصور.. إيفانكا ترامب مع رئيس الوزراء الإثيوبي
» بعد جلوسه مكان «البشير»..أول قرارات رئيس السودان الجديد
» تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك بسبب «التعديلات الدستورية»
» حركة ندب وتنقلات لموظفين بين أحياء ومراكز الجيزة
» بالفيديو.. اكتشاف غريب في مقبرة "أبو البنات" بالفيوم

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول