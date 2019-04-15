» اتحاد الكرة يطلب نقل مباراة الهلال والنجم إلى السويس

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المصريون

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أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا إلى «كاف»، يطالبه بتأجيل مباراة الهلال السودانى أمام نظيره النجم الساحلى التونسى، في إياب دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم 23 أبريل الجارى، بدلا من 22 من الشهر ذاته، بسبب انشغال قوات الأمن بتأمين اللجان الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تحدد لها أيام 21 و22 و23 أبريل الجاري.

وحدد اتحاد الكرة إستاد الجيش بالسويس "حوض الدرس" لاستضافة المباراة، حتى يقوم الكاف بإخطار الفريقين بموعد ومكان المباراة، التي تحدد لها السابعة مساء، في انتظار موافقة الكاف على تأجيلها 24 ساعة.

يذكر أن الهلال السوداني خسر مباراة الذهاب بملعب النجم الساحلي الأسبوع الماضي بنتيجة 1/3.


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