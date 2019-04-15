» الهلال السعودي يتأهل إلى نهائي كأس زايد

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تأهل فريق الهلال السعودي إلى بطولة كأس زايد للأنية الأبطال، بعد الفوز على أهلي جدة، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وانتهت الوقت الأصلى بين الفريقين بفوز أهلى جدة 1-0، ليعيد المباراة لنقطة الصفر، حيث كان الهلال قد فاز ذهابا بنفس النتيجة.

وغاب عن المباراة النجم المصري محمد عبد الشافي لاعب أهلى جدة بسبب الإصابة، ولكنه أثبت حضوره بالتواجد فى ملعب "الجوهرة" لدعم الفريق.

هدف المباراة الوحيد جاء عبر المحترف باولو دياز بضربة رأسية فى الدقيقة 18 من المباراة.

وبهذه النتيجة يلعب الهلال أمام النجم الساحلى التونسى الذى وصل إلى نهائى بطولة كأس زايد للأندية الأبطال إثر فوزه على فريق المريخ السوداني في مجموع المباراتين بهدف لاعبه مرتضى بن وناس.


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