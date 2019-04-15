  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:24 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي عن حريق كاتدرائية نوتردام: خسارة للبشرية

مجلس النواب

ماذا قالت النائبات عن «كوتة المرأة» في التعديلات؟

أرشيفية

لهذه الأسباب.. ارتفاع جنوني في أسعار الحديد

الإعلامي محمد ناصر

مفاجأة.. شقيق مذيع «مكملين» يعلن تأييده لـ«السيسي»

أرشيفية

هنا الصين من قلب القاهرة.. مطعم وجبات «صراصير»

جروس

الزمالك يخدع «جروس» والأخير يفجر ثورة غضب

محكمة الأسرة

فتاة في دعوى خلع:«اكتشفت يوم الدُخلة إنه مدمن رضاعة»

الملك سلمان بن عبد العزيز

سر اجتماع الملك سلمان بـ40 أميرًا بعد لقاء وفد أمريكي مهم

أحمد أحمد رئيس الكاف

فضيحة جنسية لرئيس «الكاف» مع 4 موظفات

عبدالفتاح البرهان

بعد جلوسه مكان «البشير»..أول قرارات رئيس السودان الجديد

نشأت الديهي: "مصر أكبر من دستور عمرو موسى ورفاقه"

الحياة السياسية

نشات الديهي
نشات الديهي

متابعات – أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تعرف على مراحل تصنيع العملة المعدنية

#

الديهي: ترحيل العناصر الإخوانية من ماليزيا بمثابة مفاجأة للتنظيم

#

"نافعة" يوجه سؤالاً لـ"عمرو موسى" حول الدستور

#

الديهي: المسئولون منتظرون الرئيس يفكر لهم ويعطي الأوامر

وزارة المالية

أزمة

البليت

رسوم وقاية مؤقتة

حديد التسليح والصلب

أعلن الإعلامي نشأت الديهي، على الهواء، تأييده المطلق للتعديلات الدستورية المقترحة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN " ، اليوم الاثنين، أن التعديلات الدستورية خطوة للأمام وهامة نحو استكمال مسيرة بناء هذا الوطن.

وأوضح "الديهي"، أن الموافقة على التعديلات الدستورية تمثل اللبنة في جدار هذا الوطن، لافتا إلى أنها خطوة هامة في مستقبل هذا الوطن.

وتابع "الديهي": "أطلب من الجميع كل من له رأي وكلمة أن يخرج بوضوح ليقول كلمته إما بالموافقة أو بالرفض في الاستفتاء على التعديلات الدستورية".

واستطرد "الديهي"، قائلا:" أعلم أني سأهاجم ولكن في كل الأحوال قلت من قبل أني تصدقت بعرضي كاملا من أجل هذا الوطن، مصر أكبر من الدستور اللي كتبه عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين ورفاقه، كتبه أشخاص ممكن أن يصيبوا أو يخطأوا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (5)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

«تطريف».. المتطرفين

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى جهاد جريشة
» تعليق ميلانيا ترامب على حريق كاتدرائية باريس
» اتحاد الكرة يطلب نقل مباراة الهلال والنجم إلى السويس
» الهلال السعودي يتأهل إلى نهائي كأس زايد
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وليجانيس
» شاهد.. اندلاع حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس
» بالصور.. إيفانكا ترامب مع رئيس الوزراء الإثيوبي
» بعد جلوسه مكان «البشير»..أول قرارات رئيس السودان الجديد
» تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك بسبب «التعديلات الدستورية»
» حركة ندب وتنقلات لموظفين بين أحياء ومراكز الجيزة
» بالفيديو.. اكتشاف غريب في مقبرة "أبو البنات" بالفيوم

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول