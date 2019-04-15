نشأت الديهي: "مصر أكبر من دستور عمرو موسى ورفاقه"

أعلن الإعلامي نشأت الديهي، على الهواء، تأييده المطلق للتعديلات الدستورية المقترحة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN " ، اليوم الاثنين، أن التعديلات الدستورية خطوة للأمام وهامة نحو استكمال مسيرة بناء هذا الوطن.

وأوضح "الديهي"، أن الموافقة على التعديلات الدستورية تمثل اللبنة في جدار هذا الوطن، لافتا إلى أنها خطوة هامة في مستقبل هذا الوطن.

وتابع "الديهي": "أطلب من الجميع كل من له رأي وكلمة أن يخرج بوضوح ليقول كلمته إما بالموافقة أو بالرفض في الاستفتاء على التعديلات الدستورية".

واستطرد "الديهي"، قائلا:" أعلم أني سأهاجم ولكن في كل الأحوال قلت من قبل أني تصدقت بعرضي كاملا من أجل هذا الوطن، مصر أكبر من الدستور اللي كتبه عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين ورفاقه، كتبه أشخاص ممكن أن يصيبوا أو يخطأوا".