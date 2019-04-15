مفاجأة.. شقيق مذيع «مكملين» يعلن تأييده لـ«السيسي»

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السيسي

التعديلات الدستورية

قناة مكملين

محمد ناصر

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن شقيق الإعلامي محمد ناصر بقناة "مكملين" التابعة للإخوان والتي تبث من تركيا، خالف آراءه المعارضة لنظام الحكم في مصر، وكتب لافته بمحافظة بني سويف يؤكد فيها موافقته على جميع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الدستورية المقترحة.

وأضاف "الديهي": "شقيق محمد ناصر تبرأ من أفعاله، وبيقول تحيا مصر، محمد ناصر وأمثاله ليسوا أيادي متوضئة ولكنهم أنجاس باعوا وطنهم وعرضهم وآدميتهم" على حد تعبيره.

وفوجئ أهالى مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، بقيام محمد طارق على شقيق الإعلامي محمد ناصر، بتعليق لافتات بشوارع المدينة يعلن فيها تأييده للتعديلات الدستورية.

وقالت هيفاء عبد الرحيم موظفه بمكتب الضرائب العقارية بالفشن، وهى زوجة محمد طارق، "أنا وزوجى ضد ما يقوم به شقيقه مقدم البرامج بقناة مكملين وهجومه على قيادات الدولة، وأنا وزوجى وأولادنا نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل قراراته كما نؤيد التعديلات .الدستورية

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