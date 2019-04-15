الديهي: "ما يحدث في ليبيا والسودان يخص كل مصري"

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متابعات – أحمد سالم

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أجرت اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين حتى تسأله عما سيقوم به تجاه الوضع في ليبيا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN " ، اليوم الاثنين، أن مكالمة المستشار الألمانية للرئيس السيسي تؤكد أن مصر أصبح لها وضعها في العالم كله، مشيرا إلي أن هذا الوضع لم يأتي من فراغ ولكن نتيجة جهد وعرق وإصلاح على مدار الساعه.

وأوضح "الديهي"، أن الحجرات المغلقة الموجودة بالمحافل الدولية لا تشهد للرئيس السيسي تصريحات عكس ما يقوله في العلن، لافتا إلى أن حديث مصر واحد وهو وحدة الأراضي الليبية.

وتابع "الديهي": "ندعم الجيش الليبي والجيش السوداني، وما يحدث في ليبيا والسودان يخص كل مصري، لو كان الأمر بيدنا لم نكتفي بالمشاركة الوجدانية فقط، ولكن ما باليد حيلة".

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